

Минкульт назвал Иванишвили «великим хранителем грузинской культуры»

19.12.2023 15:07





Минкульт Грузии опубликовал фото олигарха Бидзины Иванишвили с юбилея грузинского актера театра и кино Рамаза Чхиквадзе, который состоялся 18 декабря в театре Руставели. И в распространенном заявлении назвал олигарха «великим хранителем грузинской культуры».







В заявлении сказано, что на юбилейном вечере «присутствовала и министр культуры Грузии Тея Цулукиани, основатель благотворительного фонда «Карту» и великий хранитель грузинской культуры Бидзина Иванишвили вместе со своей супругой, коллеги Рамаза Чхиквадзе, друзья и члены семьи, видные представители общества, представители сферы искусства и другие приглашенные гости».



Основатель партии власти «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили прибыл в театр Руставели с супругой Екатериной Хведелидзе и спустя два часа покинул здание без комментарием для СМИ.



Отметим, со дня рождения актера прошло 95 лет. На юбилейном вечере перед зрителями ожили уникальные кадры с гениальным актером и ряд замечательных моментов из его жизни.



Рамаз Чхиквадзе был актером Национального театра имени Шота Руставели с 1951 года, после окончания театрального института, где он создал ряд впечатляющих сценических образов.



«Актерское мастерство Рамаза Чхиквадзе было отмечено многими призами и премиями. Он был заслуженным артистом Грузии, народным артистом Грузии, лауреатом премии Котэ Марджанишвили, государственных премий СССР и Шота Руставели.



На Всемирном кинофестивале в Москве (1973) он получил золотую медаль за лучшее исполнение мужской роли. В 1997 году он стал почетным гражданином Тбилиси, а в 1998 году был награжден орденом Почета за выдающийся вклад в развитие и популяризацию грузинского театрального и киноискусства, а также за плодотворную и активную творческую деятельность.



В 2006 году, 28 февраля, перед театром имени Руставели была открыта звезда Рамаза Чхиквадзе», — сказано в заявлении Министерства культуры Грузии.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





