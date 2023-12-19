

Георгий Поцхишвили стал главным солистом Национального балета Нидерландов

19.12.2023 18:41





Директор Национального балета Нидерландов Тед Брандсен объявил о решении руководства театра назначить Георгия Поцхишвили главным солистом Национального балета Нидерландов. Об этом он сообщил после выступления Поцхишвили в постановке балета «Раймонда».



«Георгий – феноменальный танцор с талантом, который редко встретишь. Он харизматичная сценическая личность с невероятной прыгучестью, великолепной техникой и врожденным чувством партнерской работы. Уникальный исполнитель, которому в столь юном возрасте уже удается вдохновлять большую аудиторию.», — написал Тед Брандсен.



Георгий Поцхишвили учился в Хореографическом училище имени Вахтанга Чабукиани в Тбилиси и в 2020 году присоединился к молодежной труппе Национального театра Нидерландов. В сентябре 2023 года Поцхишвили стал обладателем Премии Александры Радиус.







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