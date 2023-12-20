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В Тбилиси срочно ищут подростка, который мог заразиться бешенством
20.12.2023 10:54
В Тбилиси срочно ищут подростка, которого поранила бродячая собака у бензоколонки Gulf, на Кахетинском шоссе. У собаки подтвердилось бешенство.
Национальное агентство продовольствия сообщило , что 18 декабря собака скончалась, и несколько часов назад стали известны результаты лабораторных исследований.
Имя подростка неизвестно, есть лишь информация со слов свидетелей, что несколько дней назад собака набросилась на ребенка и сильно исцарапала.
Через соцсети Минздрав Грузии просит родителей обратиться к врачам – ребенку срочно нужна прививка от бешенства.
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