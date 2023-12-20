

Проходит судебный процесс Михаила Саакашвили по делу о событиях 7 ноября

20.12.2023 13:15





В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и обвиняемых вместе с ним бывших высокопоставленных чиновников по делу о событиях 7 ноября.



К процессу дистанционно из клиники «Вивамед» подключается заключенный Саакашвили.



На заседании будут изучены доказательства стороны обвинения.



Параллельно около суда запланирована акция, организованная «Единым национальным движением».



Для справки, государственное обвинение вменяет Михаилу Саакашвили массовый разгон митингующих 7 ноября 2007 года, вторжение в телекомпанию «Имеди» и завладение принадлежащим Бадри Патаркацишвили имуществом преступным путем.



Обвинение бывшему президенту Грузии предъявлено по статье 333 УК Грузии, что подразумевает превышение служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.



По этому делу в качестве обвиняемых вместе с Саакашвили проходят Вано Мерабишвили, Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили и Гиги Угулава.





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