

В Гудаури официально открылся зимний горнолыжный сезон

20.12.2023 17:50





«В этом году мы встречаем зимний лыжный сезон с полной мобилизацией, полной подготовкой, с обновленной инфраструктурой. Текущий год был выдающимся, как и предыдущие годы, и государство вложило значительные инвестиции в развитие и улучшение туристической инфраструктуры на зимних курортах», — заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на церемонии открытия зимнего сезона 2023-2024 в Гудаури.



В своем выступлении Леван Давиташвили оценил проделанную работу по восстановлению и развитию зимних курортов Грузии и рассказал о дальнейших планах в этом отношении.



По его словам, в последние годы — с 2012 года — власть Грузии в целом объявила развитие горных регионов важным приоритетом и приступило к осуществлению ряда мер, направленных на повышение уровня жизни в горных регионах.



В Гудаури отдыхающих встретят два новых комплекса канатных дорог – длиной 1249 и 1369 метров, пропускной способностью 1800 – 2400 пассажиров в час. Также есть новости относительно горнолыжных ареалов. Горнолыжные трассы были реабилитированы, а кроме того, к трассе длиной 70 км добавлена ​​совершенно новая зона катания протяженностью 6 км.



В рамках обновления инфраструктуры, на курорте появилась совершенно новая спецтехника – снегоуплотнительная машина (ратрак) и снегоход. В Гудаури в этом году также были обновлены пункты бесконтактной регистрации на всех канатных дорогах, установлены новые информационные мониторы, курорт оснащён новыми дорожными и лыжными указателями, установлены два новых санузла. Важно, что в этом сезоне в Гудаури появится новый спасательное здание.



В проект реабилитации инфраструктуры Гудаури в общей сложности было инвестировано около 70 млн. лари.





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