

В центре площади Свободы в Тбилиси могут обустроить сквер

20.12.2023 20:14





В центре площади Свободы в Тбилиси могут обустроить рекреационную зону — сквер. В связи с этим схема движения транспорта будет изменена, сообщает bm.ge.



Такую рекомендацию мэрии Тбилиси дала консалдинговая компания Ramboll.



Проект предполагает превращение площади Свободы и проспекта Руставели в «дружелюбные человеку пространства», чтобы жителям города и гостям столицы было удобно передвигаться пешком, ездить на велосипеде и отдыхать.



Эксперты компании предложили обустроить линии с двусторонним движением вместо кольцевого движения вокруг памятника Святому Георгию, проложить велодорожки и переходы по краям территории, а в центре появится небольшой парк.



На проспекте Руставели предлагается установить светофоры и наземные переходы, велодорожки и автобусные линии.





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