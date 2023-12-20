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В центре площади Свободы в Тбилиси могут обустроить сквер


20.12.2023   20:14


В центре площади Свободы в Тбилиси могут обустроить рекреационную зону — сквер. В связи с этим схема движения транспорта будет изменена, сообщает bm.ge.

Такую рекомендацию мэрии Тбилиси дала консалдинговая компания Ramboll.

Проект предполагает превращение площади Свободы и проспекта Руставели в «дружелюбные человеку пространства», чтобы жителям города и гостям столицы было удобно передвигаться пешком, ездить на велосипеде и отдыхать.

Эксперты компании предложили обустроить линии с двусторонним движением вместо кольцевого движения вокруг памятника Святому Георгию, проложить велодорожки и переходы по краям территории, а в центре появится небольшой парк.

На проспекте Руставели предлагается установить светофоры и наземные переходы, велодорожки и автобусные линии.


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