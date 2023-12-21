

Около 20 граждан Украины застряли на границе РФ и Грузии

21.12.2023 16:56





Около 20 граждан Украины не могут пересечь российско-грузинскую сухопутную границу из-за проблем с документами. Большинство из них – бывшие заключенные, двое – проживали в России. Они находятся в буферной зоне на территории грузинского КПП.



Гражданин Украины Андрей Суржко рассказал «Эху Кавказа», что находится на границе уже три недели.



«Хочу попасть в Украину. Мне плохо: язва желудка, вызывал скорую, ограничились обезболивающим. Я нуждаюсь в лечении. Не знаю, что мне делать», – говорит Суржко.



По его словам, среди застрявших на границе есть больные туберкулёзом, они спят на полу в подвале.



Это не первый случай, когда бывшие заключенные из Украины застревают на «Верхнем Ларсе». В августе в такой ситуации оказались шесть мужчин, депортированных из России. Их пустили в Грузию спустя 11 дней. В октябре на нейтральной зоне на 14 дней застряли семеро мужчин. В конце ноября в проекте помощи украинцам Volunteers Tbilisi сообщали о 16 бывших заключенных, ожидавших разрешения на въезд в Грузию.



«В конце ноября последний пропуск и был!» – рассказывает Андрей Суржко. По его словам, ожидается, что на границу из Волгограда прибудет еще одна группа граждан Украины.



Другой застрявший на границе Вадим Левченко рассказал изданию Paper Kartuli, что находится на границе уже более месяца.



«В 2014 году я отказался от гражданства РФ, сохранил украинское гражданство в республике Крым. Власти России после долгого преследования за отказ от гражданства, за татуировки в виде герба Украины и мою гражданскую позицию приняли решение о депортации меня в Украину. Но почему-то консульство Украины не подтверждает мои личные данные», — говорит Левченко.





Власти Грузии информацию о застрявших на границе гражданах Украины пока не комментировали.





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