

На улицах Брюсселя и в международном аэропорту знакомятся с туристическими направлениями Грузии

22.12.2023 12:17





В рамках фестиваля «Европалия-Грузия», Национальная администрация туризма Грузии проводит маркетинговую кампанию в Брюсселе.



По информации Национальной администрации туризма, при поддержке правительства Грузии, с 4 октября этого года по февраль 2024 года в Бельгии и соседних странах проводится до 60 масштабных и разнообразных мероприятий. В рамках акции в общественном транспорте столицы Бельгии были размещены баннеры о туристически привлекательных местах Грузии. Автобусы и трамваи были оформлены рекламными фотографиями Грузии. В Брюссельском международном аэропорту были установлены LED-экраны и статический баннер о туристическом направлении Грузии. Аэропорт Брюсселя — один из самых загруженных аэропортов Европы, в прошлом году аэропорт принял до 19 миллионов пассажиров.



Цель текущей кампании в Бельгии – распространить больше информации о Грузии в европейских странах, представить туристические продукты и привлечь иностранных туристов.



Гости фестиваля «Европалия-Грузия» имеют возможность познакомиться с традиционным и современным культурным разнообразием Грузии. Проводятся две масштабные и исторически значимые выставки – «Авангард в Грузии – 1900–1936» (в Центре изящных искусств «Бозар» в Брюсселе) и «Грузия – место встреч» (в Королевском музее истории и искусства в Брюсселе). В разнообразную программу фестиваля также входят театральные представления, литературные встречи и ретроспектива грузинского кино, персональные выставки современных грузинских художников, мультидисциплинарные спектакли, концерты традиционной, профессиональной и современной электронной музыки.



Мероприятия, проводимые в рамках «Европелия-Грузия», имеют особое значение для представления обществу грузинской культуры и содействия европейской интеграции», — говорится в информации Национальной администрации туризма.





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