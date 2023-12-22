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Убитому в Батуми мужчине средних лет было нанесено 9 ранений холодным оружием


22.12.2023   12:48


Становятся известны новые детали, связанные с убийством, произошедшим в Батуми.

По распространившейся информации, об убитом мужчине соответствующим органам сообщил прохожий.

По факту убийства пока никто не задержан.

По существующей информации, мужчине средних лет нанесено 9 ранений холодным оружием.


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