

Убитому в Батуми мужчине средних лет было нанесено 9 ранений холодным оружием

22.12.2023 12:48





Становятся известны новые детали, связанные с убийством, произошедшим в Батуми.



По распространившейся информации, об убитом мужчине соответствующим органам сообщил прохожий.



По факту убийства пока никто не задержан.



По существующей информации, мужчине средних лет нанесено 9 ранений холодным оружием.





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