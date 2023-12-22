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Убитому в Батуми мужчине средних лет было нанесено 9 ранений холодным оружием
22.12.2023 12:48
Становятся известны новые детали, связанные с убийством, произошедшим в Батуми.
По распространившейся информации, об убитом мужчине соответствующим органам сообщил прохожий.
По факту убийства пока никто не задержан.
По существующей информации, мужчине средних лет нанесено 9 ранений холодным оружием.
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