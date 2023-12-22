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Этап Кубка мира в Бакуриани будет передаваться в прямом эфире в 17 странах
22.12.2023 13:01
В Бакуриани, под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), начался этап Кубка мира в дисциплине могул.
В международном соревновании принимают участие 90 спортсменов из 16 ведущих стран мира (США, Канада, Австрия, Франция, Швейцария, Австралия, Швеция, Китай, Казахстан, Япония, Корея, Испания, Италия, Германия, Финляндия, Нидерланды).
В чемпионате принимают участие спортсмены ТОП-10 и другие медалисты.
Чемпионат в дисциплине могул продолжится 23 декабря. Стоит отметить, что прямая трансляция чемпионата проходит в 17 странах.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организации ООО «Агентство горных трасс» (МТА) Министерства экономики и устойчивого развития и Федерации лыжного спорта. Партнерами соревнований являются компании Silknet и «Боржоми».
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