

Махарадзе и Мартыненко предположительно взяты под арест за сожжение флага ЕС

22.12.2023 23:23





Представители пророссийской «Alt-Info» Зураб Махарадзе и Иракли Мартыненко предположительно взяты под арест, за сожжение флага Евросоюза.



Ранее Махарадзе и Мартыненко сняли флаг Евросоюза, установленный перед Мэрией Тбилиси, и сожгли его.



Как заявляет Зураб Махарадзе, так они отреагировали на арест одного из сторонников «Альт-Инфо» Лаши Шалухия, который, по его словам, был задержан за сожжение флага Евросоюза.



Как заявил Махарадзе, они с Мартиненко сами вызвали полицию после того, как сожгли флаг ЕС.



В МВД пока не подтвердили Netgazeti информацию об их задержании, однако платформа «Alt-Info» опубликовала кадры перевода Зураба Махарадзе и Ираклия Мартиненко в полицейское отделение.



Это не первый случай, когда пророссийские агрессивные группы сжигают или снимают флаг ЕС, установленный перед административными зданиями.



С января 2022 года в Грузии вступил в силу закон, который предусматривает наказание за оскорбление официального символа Евросоюза, НАТО или другой международной организации, установленного общественным учреждением.



В частности, осквернение официального символа Европейского Союза, Организации Североатлантического договора или другой международной организации, установленного/выставленного государственным учреждением, или осквернение флага или герба, установленного/выставленного государственным учреждением государства, с которым Грузия имеет дипломатические отношения — повлечет за собой штраф в 1000 лари.





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