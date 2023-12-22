

Илия II выражает соболезнования по поводу нападения на университет в Праге

22.12.2023 23:34





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выражает соболезнования по поводу нападения на университет в Праге и направляет письмо соболезнования главе Чешской Церкви.



«Мы глубоко опечалены ужасающим нападением 21 декабря. Пожалуйста, передайте наши соболезнования семьям погибших и пострадавших, всему чешскому народу. Мы молимся за выздоровление раненых и просим Господа благословить мир миром», — говорится в соболезновании, распространенном Патриархией Грузии.



Вчера вооруженный человек открыл огонь по Карлову университету в центре Праги. По уточненной информации, в результате перестрелки 14 человек погибли и 25 получили ранения. В Чехии 23 декабря объявлено днем ​​траура.







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