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Илия II выражает соболезнования по поводу нападения на университет в Праге
22.12.2023 23:34
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выражает соболезнования по поводу нападения на университет в Праге и направляет письмо соболезнования главе Чешской Церкви.
«Мы глубоко опечалены ужасающим нападением 21 декабря. Пожалуйста, передайте наши соболезнования семьям погибших и пострадавших, всему чешскому народу. Мы молимся за выздоровление раненых и просим Господа благословить мир миром», — говорится в соболезновании, распространенном Патриархией Грузии.
Вчера вооруженный человек открыл огонь по Карлову университету в центре Праги. По уточненной информации, в результате перестрелки 14 человек погибли и 25 получили ранения. В Чехии 23 декабря объявлено днем траура.
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