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В Батуми сильный ветер повредил городскую инфраструктуру
24.12.2023 13:52
Вчера поздней ночью на Батуми обрушился сильный ветер. Стихия нанесла ущерб инфраструктуре города, ветром повалило многолетние деревья, повреждения получили несколько легковых автомобилей.
Сильным ветром сорвало крыши с домов, были повреждены столбы электропередач и наружного освещения, и автобусные остановки.
По информации мэрии Батуми, с утра проводятся работы по ликвидации последствий вчерашней стихии. Городские Службы продолжают работать в аварийном режиме.
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