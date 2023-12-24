

В Батуми сильный ветер повредил городскую инфраструктуру

24.12.2023 13:52





Вчера поздней ночью на Батуми обрушился сильный ветер. Стихия нанесла ущерб инфраструктуре города, ветром повалило многолетние деревья, повреждения получили несколько легковых автомобилей.



Сильным ветром сорвало крыши с домов, были повреждены столбы электропередач и наружного освещения, и автобусные остановки.



По информации мэрии Батуми, с утра проводятся работы по ликвидации последствий вчерашней стихии. Городские Службы продолжают работать в аварийном режиме.





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