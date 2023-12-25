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Проживающие в Грузии католики отмечают Рождество Спасителя
25.12.2023 10:45
Проживающие в Грузии католики отмечают Рождество Спасителя. Рождественское богослужение проходит в соборе Успения Девы Марии, где праздничную мессу проводит епископ Джузеппе Пазотто.
Во время богослужения во всех католических храмах будет принесена статуя Эммануила, или младенца, ребенка мира, празднующего рождение Спасителя.
Католическая церковь существует в Грузии с 13 века. Сегодня в стране насчитывается более 50 католических церквей.
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