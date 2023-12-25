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Евангелическо-баптистская церковь отмечает Рождество Христово
25.12.2023 11:45
В тбилисской Евангелическо-баптистской церкви празднуют Рождество Христово.
Служба в Евангелическо-баптистской церкви началась в 00:00. В это время в церкви потемнело и из дверей внесли свечу, что символически означает приход Рождества.
Во время литургии поются рождественские гимны на 17 языках.
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