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Евангелическо-баптистская церковь отмечает Рождество Христово


25.12.2023   11:45


В тбилисской Евангелическо-баптистской церкви празднуют Рождество Христово.

Служба в Евангелическо-баптистской церкви началась в 00:00. В это время в церкви потемнело и из дверей внесли свечу, что символически означает приход Рождества.

Во время литургии поются рождественские гимны на 17 языках.


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