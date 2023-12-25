

TIG: В течение года публично зафиксировано около 45 случаев разного рода насилия в отношении представителей СМИ

25.12.2023 15:20





В течение всего года в Тбилиси и регионах публично зафиксировано около 45 случаев разного рода насилия, преследований и запугивания представителей СМИ. Информацию об этом распространяет «Международная прозрачность – Грузия».



Как отмечается в информации, по данным Специальной следственной службы, в период с 1 января 2023 года по 30 ноября 2023 года начато расследование по 14 уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного воспрепятствования журналистам в их профессиональной деятельности.



«В 2023 году, как и в предыдущие годы, имели место случаи словесных и физических нападок и насилия в отношении представителей СМИ, критикующих правящую партию. За весь год в Тбилиси и регионах публично зафиксировано около 45 случаев различного рода насилия, преследований и запугивания представителей СМИ.



«Международная прозрачность – Грузия» запросила информацию о статистике и правовых мерах реагирования на преступления, совершенные против журналистов в 2023 году. По данным Специальной следственной службы, в период с 1 января 2023 года по 30 ноября 2023 года начато расследование начато расследование по 14 уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного воспрепятствования журналистам в их профессиональной деятельности. По одному делу расследование было прекращено, 4 дела направлены в суд на рассмотрение по существу, а по 9 делам расследование еще продолжается. Кроме того, в рамках 6 уголовных дел Генеральная прокуратура начала уголовное преследование в отношении 9 человек», - отмечается в информации.



Вместе с тем, как поясняется, нападения на журналистов, угрозы в их адрес и вмешательство в их профессиональную деятельность, частые случаи запугивания и дискредитации, нерасследование преступлений и безнаказанность - это одна из характерных черт клептократического государства.



«Международная прозрачность – Грузия» считает, что в условиях европейской интеграции и в преддверии важных парламентских выборов 2024 года критически важно, чтобы, прежде всего, правящая партия обеспечила свободную от страха и безопасную медиа-среду, в которой журналисты смогут беспрепятственно осуществлять свою профессиональную деятельность и, соответственно, надлежащим образом информировать общественность. Одной из предпосылок для этого является своевременное расследование преступлений, совершенных против журналистов, и прекращение безнаказанности преступников», - говорится в информации.





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