

Новогодний гала-концерт пройдет на площади Первой Республики

26.12.2023 13:03





«С наступлением Нового года на площади Первой Республики состоится грандиозный гала-концерт», — заявил на заседании городского правительства мэр столицы Каха Каладзе.



«В дни, полные радости, по всему городу вас ждут новогодние мероприятия. В саду «Дедаэна» и на площади Орбелиани организована «Новогодняя деревня», где целый день царит праздничная атмосфера: концерты, представления, рождественские ярмарки, дом Санты и множество развлечений для детей. Вы можете приходить в «Новогоднюю деревню» каждый день и приводить своих детей. А 31 декабря, по традиции, встретим приход 2024 года вместе. С наступлением Нового года на площади Первой Республики начнется грандиозный гала-концерт. Это будет театрализированное шоу из двух действий, мюзикл, которое объединит культуру и традиции Грузии и Европы», — сказал Каха Каладзе.



По его словам, в первой части концерта прозвучат полностью обновленные версии любимых всеми старых грузинских новогодних песен в сопровождении оркестра.



«Во второй части концерта мы отправимся в путешествие по разным странам Европы и вспомним множество любимых песен и фильмов. В гала-концерте примут участие сотни артистов: звезды грузинской эстрады, музыкальные хоры и ансамбли, дети-участники «Евровидения», участники проекта VOICE, танцоры и Национальный симфонический оркестр под дирижерством Николоза Рачвели. Итак, ждём всех вас на гала-концерте. Давайте вместе проводим 2023 год и пожелаем счастливого, успешного Нового года», — заявил Каха Каладзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





