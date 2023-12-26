

Батуми - бесплатный автобус до 2-х часов ночи и елка за миллион

26.12.2023 15:54





В канун нового года, 31 декабря муниципальный транспорт в Батуми будет бесплатным с 18:00. По заверению «Батумского автотранспорта», в связи предстоящими праздниками, муниципальные автобусы будут курсировать до двух часов ночи 31 декабря.



Вчера, 25 декабря, в 20:00 на площади Европы в Батуми зажгли новогоднюю елку.



Тут же, на площади, рядом с елкой уже установлены стенды новогодней ярмарки. Большая часть из них уже функционирует. Здесь продают сувениры, россыпь безделушек, сладости и глинтвейн.



В 2022 году мэрия Батуми купила главную новогоднюю елку Батуми почти за миллион (968’387 лари), ссылаясь на острую необходимость, без тендера.



Помимо новогодних мероприятий, с 25 по 31 декабря разукрашенная к Новому году машина будет колесить по разным районам Батуми.



На гонорары участникам новогодних мероприятий решили потратить до полумиллиона лари из городского бюджета Батуми. На украшение города к Новому году из бюджета Батуми в этом году будет потрачено более 5 миллионов лари.





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