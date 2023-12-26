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В посольстве Азербайджана в Грузии прошла презентация марки «Гейдар Алиев 100»


26.12.2023   21:10


В Тбилиси прошла презентация марки «Гейдар Алиев 100». Специальная почтовая марка выпущена по инициативе посольства Азербайджана в Грузии в связи со 100-летием Гейдара Алиева.

На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Гурам Гурамишвили, член правления «Азерпочты» Иси Мустафаев и представители СМИ.

Официальные лица говорили о важности выпуска печати Гейдара Алиева в Грузии и двусторонних дружественных отношениях между Грузией и Азербайджаном.

Презентация марки «Гейдар Алиев 100» прошла в посольстве Азербайджанской Республики в Грузии.


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