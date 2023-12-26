|
|
|
В посольстве Азербайджана в Грузии прошла презентация марки «Гейдар Алиев 100»
26.12.2023 21:10
В Тбилиси прошла презентация марки «Гейдар Алиев 100». Специальная почтовая марка выпущена по инициативе посольства Азербайджана в Грузии в связи со 100-летием Гейдара Алиева.
На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Гурам Гурамишвили, член правления «Азерпочты» Иси Мустафаев и представители СМИ.
Официальные лица говорили о важности выпуска печати Гейдара Алиева в Грузии и двусторонних дружественных отношениях между Грузией и Азербайджаном.
Презентация марки «Гейдар Алиев 100» прошла в посольстве Азербайджанской Республики в Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна