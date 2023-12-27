

В Грузии 15-летняя девочка родила ребенка, начато расследование

27.12.2023 21:22





В городе Хашури 15-летняя девочка родила ребенка. Об этом сообщает местное издание «Мозаика».



По данным издания, несовершеннолетняя была на 27 неделе беременности, когда ее привезли в один из приютов Хашури.



Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии, начато расследование по статье 140 УК — половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказуемое лишением свободы на срок от семи до девяти лет.





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