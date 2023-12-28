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АМЮГ: Суд изменил решения в пользу лиц, пострадавших в результате событий, развернувшихся 20-21 июня
28.12.2023 11:39
Тбилисский апелляционный суд изменил решения в пользу лиц, пострадавших в результате событий, развернувшихся 20-21 июня 2019 года. Информацию об этом распространяет Ассоциация молодых юристов Грузии.
АМЮГ поясняет, что согласно решениям Апелляционного суда МВД Грузии обязуется возместить моральный ущерб в размере по 50 000 лари в пользу двух истцов, а в пользу Георгия Сулашвили министерство обязали выплачивать ежемесячное содержание в размере 780 лари.
По обжалованным решениями суд обязал МВД по одному делу выплачивать 30 000 лари в качестве компенсации морального вреда и 1 155 лари в качестве ежемесячного содержания с 21 июня 2019 года до конца жизни, а в случае со вторым потерпевшим, в частности, Георгием Сулашвили, лишь возместить моральный ущерб в размере 20 000 лари, а обязанность выплачивать содержание не была возложена.
Решением от 26 декабря 2023 года Тбилисский апелляционный суда (судья – Нино Канчавели) изменил решения Тбилисского городского суда в пользу истцов. Суд не удовлетворил апелляционные жалобы МВД Грузии и частично удовлетворил апелляционные жалобы потерпевших. Согласно решениям Апелляционного суда, министерство обязуется возместить моральный ущерб в размере по 50 000 лари в пользу обоих истцов, а в пользу Георгия Сулашвили – ежемесячное содержание в размере 780 лари.
Решение Апелляционного суда к этому времени не вступило в законную силу», - отмечается в информации АМЮГ.
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