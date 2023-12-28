

Хвича Кварацхелия попал в десятку лучших левых нападающий по версии CIES Football Observatory

28.12.2023 12:13





Грузинский футболист Хвича Кварацхелия оказался на седьмом месте в десятке лучших левых нападающий 2023 года, по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).



Возглавляет список Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед», а на десятое место попал футболист «Милана» Рафаэль Леао.



За 2023 год полузащитник сборной Грузии и итальянского клуба «Наполи» неоднократно попадал в разные топы.



Он был признан автором лучшего гола 2023 года в итальянской Серии А. Хвича Кварацхелия забил победный гол в ворота «Аталанты» в прошлом сезоне, в 26-м туре 11 марта, который был признан сначала лучшим голом тура, потом — месяца, а теперь — года.



А в октябре Кварацхелия, занял 17‑е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2023 году. На церемонию награждения Квара пришел со своей супругой Ницей Тавадзе. Перед церемонией награждения Квара заявил: «Я и мечтать не мог, что в один день мне придется прийти сюда».





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