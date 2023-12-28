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Ситуация в домах престарелых в Грузии катастрофическая – народный защитник
28.12.2023 12:40
Народный защитник Грузии заявил о катастрофической ситуации в стране с муниципальными домами для престарелых.
«Я видел это своими глазами. Во многих случаях условия, в которых люди проводят последние годы своей жизни, не выдерживают никакой критики. Уровень ухода должен быть улучшен, как и среда, в которой они живут», -заявил Леван Иоселиани в интервью IPN.
Другая проблема – с частными домами-пансионами для пожилых людей. Они предлагают повышенный уровень комфорта, но действуют вне каких-либо регуляций. «Мы не знаем, что там происходит. Во многих случаях наших представителей туда даже не пускают», -сказал омбудсмен.
От различных форм деменции в Грузии страдают не менее 40 тысяч человек, ранее предположила организация “Активное старение-Грузия”, пишет JAM News.
Это предположение, потому что статистики Минздрава не существует, так же, как нет госпрограмм помощи по уходу за больными с деменцией. Семьи справляются с проблемой самостоятельно, многие вынуждены оставлять работу, чтобы ухаживать за стариками, которых нельзя оставить ни на секунду одних.
Все, что мы знаем, это то, что по переписи 2014 года люди в возрасте 65 лет и старше составляют 14 процентов от общей численности населения страны. А если учесть, что в среднем по миру 8% населения старше 65 лет имеют различные формы деменции, то в Грузии от этого синдрома страдают более 40 тысяч человек.
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