

Сильный ветер создал проблемы в Тбилиси

28.12.2023 15:54





Сильный ветер создал определенные проблемы в разных районах столицы. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси. По их данным, в городе по нескольким адресам повалило деревья, сломаны ветки деревьев, повреждена различная городская инфраструктура и новогодние украшения. Поваленные деревья упали на несколько автомобилей и повредили их.



«Сильный ветер создал проблемы особенно в Глданском районе. Также в Тбилиси сорваны крыши с нескольких частных домов. Вместе с представителями Службы управления чрезвычайными ситуациями с утра мобилизованы и находятся на месте все соответствующие службы мэрии Тбилиси и сотрудники районных управ. Они работают в чрезвычайном режиме, чтобы ликвидировать ущерб и предпринять соответствующие меры.



В случае возникновения проблемы, вызванной непогодой, можете позвонить на горячую линию мэрии Тбилиси - 2 72 22 22», - говорится в информации.





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