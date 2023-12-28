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В Ахмета стихия повлекла жертву
28.12.2023 17:15
Несчастный случай в Кахети. В результате стихии погиб пожилой человек. Факт произошел в селе Кистаури Ахметского муниципалитета.
По словам местных жителей, сильный ветер сорвал металлическую конструкцию остановки общественного транспорта на центральной дороге и она упала на мужчину.
79-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.
На месте происшествия мобилизована полиция, ведутся следственные действия.
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