

В Ахмета стихия повлекла жертву

28.12.2023 17:15





Несчастный случай в Кахети. В результате стихии погиб пожилой человек. Факт произошел в селе Кистаури Ахметского муниципалитета.



По словам местных жителей, сильный ветер сорвал металлическую конструкцию остановки общественного транспорта на центральной дороге и она упала на мужчину.



79-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.



На месте происшествия мобилизована полиция, ведутся следственные действия.





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