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В Ахмета стихия повлекла жертву


28.12.2023   17:15


Несчастный случай в Кахети. В результате стихии погиб пожилой человек. Факт произошел в селе Кистаури Ахметского муниципалитета.

По словам местных жителей, сильный ветер сорвал металлическую конструкцию остановки общественного транспорта на центральной дороге и она упала на мужчину.

79-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

На месте происшествия мобилизована полиция, ведутся следственные действия.


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