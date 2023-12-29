

ФФГ назвала Кварацхелия лучшим футболистом года

29.12.2023 12:48





Федерация футбола Грузии назвала полузащитника национальной сборной и итальянского «Наполи» Хвичу Кварацхелия лучшим футболистом 2023 года. Сам футболист распространил видеообращение к болельщикам.



«Я стал лучим футболистом, вот уже в четвертый раз. Это для меня очень большая честь и всем большое спасибо. Что касается 2024 года, я надеюсь, что этот год будет успешным для сборной Грузии и мы исполним мечту, которая есть у каждого грузина. Хочу всех поздравить с наступающими Рождеством и Новым годом», – говорит Кварацхелия.



Ранее стало известно, что Кварацхелия вошел в десятку лучших левых нападающих 2023 года – по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).



Хвича оказался на седьмом месте в списке. Возглавляет его Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед», а на десятое место попал футболист «Милана» Рафаэль Леао.



Кроме того, грузинский вингер был признан автором лучшего гола 2023 года в итальянской Серии А.



Хвича Кварацхелия забил победный гол в ворота «Аталанты» в прошлом сезоне, в 26-м туре (11 марта), который был признан сначала лучшим голом тура, затем — месяца, а потом и года.



В октябре же Кварацхелия, занял 17‑е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2023 году. На церемонию награждения Квара пришел со своей супругой Ницей Тавадзе. Перед церемонией награждения Квара заявил: «Я и мечтать не мог, что в один день мне придется прийти сюда».





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