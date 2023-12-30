

Исполнилось 67 лет со дня первого телевещания в Грузии

30.12.2023 13:49





Прошло 67 лет с момента первого телевещания в Грузии. Первая передача грузинского телевидения вышла в эфир 30 декабря 1956 года, что стало важным событием в истории нашей страны. Первоначально передачи выходили в эфир три раза в неделю по два часа. С 2005 года Грузинское телевидение стало Общественным вещателем. Сегодня Первый канал Грузии объединяет теле-, радио- и цифровую платформы.



Вслед за трансформацией современной аудитории Общественный вещатель в 2023 году включил первую в Грузии бесплатную BVOD-платформу 1tvplay. В 2025 году исполнится 100 лет, столетие со дня первого вещания в Грузии. Радио Грузии, первое в Закавказье, вышло в эфир в 1925 году.



По словам генерального директора Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили, первому телевидению страны сегодня исполнилось 67 лет, и теперь Общественный вещатель укрепляет грузинское общество и культуру.



«2023 год был для нас полон испытаний, но мы начинаем 2024 год с новым стратегическим видением. Конец 2024 года является еще более знаменательным, поскольку он знаменует собой 100-летие общественного радио, первого радиосигнала. Я думаю, что этот день, прежде всего, день наших зрителей, когда они впервые увидели изображение из странного ящика, и именно этот 67-й год отсчитывает телевидение, которое испытывает множество вызовов и готово сделать своих зрителей счастливыми и сильными», — сказала Тинатин Бердзенишвили.







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