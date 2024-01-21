

Боррель: Израиль создал и финансировал ХАМАС

21.01.2024 11:31





Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал навязать извне урегулирование конфликта на Ближнем Востоке на основе принципа сосуществования израильского и палестинского государств и обвинил Израиль в "порождении" и "финансировании" террористической группировки ХАМАС, передает DW.



"Мы считаем, что урегулирование на основе сосуществования двух государств должно быть привнесено извне, чтобы обеспечить мир", - сказал он, выступая с речью в университете испанского города Вальядолид.



По словам Борреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сам "бойкотирует" такое урегулирование на протяжении 30 лет.



"Чтобы его предотвратить, они сами создали ХАМАС. Израильское правительство финансировало ХАМАС, чтобы ослабить палестинскую администрацию ФАТХ. Если мы энергично не вмешаемся, то спираль ненависти и насилия будет продолжаться от поколения к поколению и от похорон к похоронам", - подчеркнул глава европейской дипломатии на церемонии вручения ему почетной докторской степени университета Вальядолида.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





