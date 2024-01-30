

В Грузии просят создать международный фонд для выплат жертвам войны 2008 года

30.01.2024 16:33





В Грузии просят создать международный фонд для выплат жертвам войны 2008 года. Активисты хотят добиться компенсации 130 млн евро от РФ, конфисковав ее активы за рубежом



НКО «Ассоциация молодых юристов Грузии» предложила МИДу Грузии создать в Совете Европы международный компенсационный фонд для защиты прав людей, пострадавших из-за августовской войны между Россией и Грузией 2008 года. Заявление опубликовано на сайте организации. Адвокат ассоциации Дата Джавахишвили сказал, что для получения средств можно конфисковать активы РФ, находящиеся за рубежом.



«Указанный механизм является единственным в существующей реальности решением для получения от Российской Федерации суммы компенсации [130 млн евро], назначенной Европейским судом по правам человека 28 апреля 2023 года по II межгосударственному спору. Фонд должен обеспечить накопление материальных ценностей, принадлежащих Российской Федерации и находящихся за ее пределами, и передачу тем людям, чьи права и свободы, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека, были нарушены Российской Федерацией», — заявили в НКО.



Ассоциация отмечает, что власти России вышли из Совета Европы и не исполняют решения ЕСПЧ. В заявлении не сказано, как именно такой международный фонд может добиться получения средств от РФ, — но активисты предложили правительству Грузии работать в этом направлении на международном уровне.



Идею конфисковать активы Российской Федерации выдвинул в разговоре с Radio Tavisupleba адвокат «Ассоциации молодых юристов» Грузии Дата Джавахишвили. «Вы знаете, что в том числе в рамках санкций некоторые активы Российской Федерации находятся в своего рода режиме конфискации. Таким образом, если принять во внимание, что государство имеет определенные активы за пределами своих границ, а также имеет обязательства, которые оно не выполняет, то, возможно, другим государствам стоит объединиться вокруг идеи создания фонда, куда эти средства будут переданы, а затем уже розданы пострадавшим от действий РФ», — сказал он.



29 апреля 2023 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии почти 130 миллионов евро по делу о войне 2008 года. Из них 115 миллионов — это компенсация грузинским гражданам, которые не смогли вернуться в свои дома в Самачабло (Южной Осетии) и Абхазии.



В марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы из-за вторжения в Украину. В ответ Кремль заявил, что не будет исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан в июне 2022 года. В документе ЕСПЧ говорится, что факт того, что государство перестало быть членом Cовета Европы и участником Европейской конвенции по правам человека, не освобождает правительство от обязательств, которые касаются действий, совершенных до выхода из совета и конвенции.





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