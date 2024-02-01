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В Украине погибли еще два грузинских бойца
01.02.2024 20:50
В Украине погибли еще два грузинских бойца, сообщает «Грузинский легион», воюющий против агрессии России.
«Зура Циклаури и Гоча Жвания погибли на передовой Восточного фронта. Они воевали в составе Грузинского легиона в Украине с 2014 года. Грузинский легион выражает свои соболезнования семьям погибших. Слава героям!», — говорится в сообщении.
По данным Formula TV, с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день на войне против российской агрессии в Украине погибли уже 58 грузинских бойцов.
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