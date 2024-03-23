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В Украине погиб еще один грузинский боец
23.03.2024 23:02
Воевавший на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) грузинский боец Тенгиз Хания погиб во время ракетного обстрела, сообщает телеканал «Мтавари».
Хания числился в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, созданной на базе батальона «Азов». Воевал на направлении Авдеевка-Марьинка.
Он был убит 22 марта. До сих пор тело погибшего не удалось вынести с поля боя.
Хания — беженец из Абхазии, участник войны в Абхазии и августовской войны 2008 года. В прошлом он состоял в разведывательном управлении Минобороны Грузии и в силах спецназначения МВД.
Он воевал в Украине с самого начала полномасштабного российского вторжения и за этот период дважды был ранен, но оба раза возвращался на передовую.
С февраля 2022 года в Украине погибли 62 грузинских бойца — граждане Грузии и уроженцы Грузии, имеющие украинское гражданство.
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