

В Украине погиб еще один грузинский боец

23.03.2024 23:02





Воевавший на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) грузинский боец Тенгиз Хания погиб во время ракетного обстрела, сообщает телеканал «Мтавари».



Хания числился в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, созданной на базе батальона «Азов». Воевал на направлении Авдеевка-Марьинка.



Он был убит 22 марта. До сих пор тело погибшего не удалось вынести с поля боя.



Хания — беженец из Абхазии, участник войны в Абхазии и августовской войны 2008 года. В прошлом он состоял в разведывательном управлении Минобороны Грузии и в силах спецназначения МВД.



Он воевал в Украине с самого начала полномасштабного российского вторжения и за этот период дважды был ранен, но оба раза возвращался на передовую.



С февраля 2022 года в Украине погибли 62 грузинских бойца — граждане Грузии и уроженцы Грузии, имеющие украинское гражданство.





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