

«Черноморского флота больше нет»: ВСУ поразили российский корабль «Иван Хурс»

25.03.2024 14:19





Украина атаковала сразу три судна оккупантов. В ходе удара по Севастополю Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля оккупантов — «Ямал» и «Азов».



Атака ВСУ вызвала нервную реакцию среди российских пропагандистов.



Z-«военкор» Егор Гузенко («Тринадцатый») подтвердил попадание по БДК «Ямал» и «Азов»:



— Факт остается фактом, Черноморского флота больше нет.



Также российский военкор намекнул, что мог быть поражен еще один российский корабль — «Иван Хурс». Эту информацию подтверждают и источники Telegram-канала ASTRA, в «Иван Хурс» попали сразу 2 ракеты.





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