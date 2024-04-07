

Столтенберг: Украина должна сама решать, на какие компромиссы готова пойти в войне

07.04.2024 11:50





Украина должна сама решать, на какие компромиссы готова пойти в войне с РФ, - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью ВВС, передает «Европейская правда».



Как говорится в анонсе интервью, хотя Столтенберг заявил, что военная поддержка является жизненно важной, чтобы Украина вытеснила российские войска и заставила лидера РФ Владимира Путина отказаться от своих целей по оккупации, он также предположил, что Киеву, возможно, также придется пойти на уступки.



«В конце концов, именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать ей возможность быть в том положении, когда она действительно достигнет приемлемого



результата за столом переговоров», - заявил Столтенберг.



Он отметил, что не призывает Украину идти на уступки сейчас, и добавил, что «настоящий мир» будет достигнут тогда, когда «Украина победит».



Генсек НАТО также заявил, что есть «авторитарный» альянс, который предоставляет друг другу практическую поддержку и который «становится все более тесным», имея в виду РФ, Китай, Иран и КНДР.



«Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя ключевые детали для оборонной промышленности, под что Москва закладывает Пекину свое будущее», – указал Столтенберг.





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