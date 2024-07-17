

Россия и Украина обменялись военнопленными

17.07.2024 23:45





Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95». Среди солдат, вернувшихся из Киева, 13 защитников «Азовстали». Обмен пленными состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.



По данным украинских СМИ, у большинства украинских солдат есть ранения и хронические заболевания, требующие длительного лечения. Большинство вернувшихся украинских военнослужащих находятся в плену с 2022 года. Среди освобожденных есть и солдаты, считавшиеся пропавшими без вести. Последний обмен военнопленными, также осуществленный при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, состоялся в июне.



Это уже 54-й обмен с начала войны.







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