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Абхазский активист Джансух Адлейба объявлен в розыск


17.07.2024   23:46


В Абхазии объявлен в розыск активист Джансух Адлейба. Во время акции против закона об апартаментах он выразил протест де-факто парламенту выстрелив в воздух, сообщают абхазские телеграм-каналы. Однако в сухумском УВД заявили, что активист выстрелил в сторону силовиков:

«Последний, находясь в общественном месте, на территории, прилегающей к административному зданию Народного собрания - Парламента Республики Абхазия, имея при себе огнестрельное оружие, произвел выстрелы в направлении сотрудников правоохранительных органов Республики Абхазия, которые несли службу на вышеуказанной территории», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 17 июля Комитет парламента самопровозглашенной республики Абхазия по экономической политике и реформам одобрил закон об апартаментах в восточной части Абхазии.


Его рассмотрение проходило на фоне массовой акции протеста критиков законопроекта. В ходе митинга произошло несколько столкновений с силовиками.


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