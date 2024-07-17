

Абхазский активист Джансух Адлейба объявлен в розыск

17.07.2024 23:46





В Абхазии объявлен в розыск активист Джансух Адлейба. Во время акции против закона об апартаментах он выразил протест де-факто парламенту выстрелив в воздух, сообщают абхазские телеграм-каналы. Однако в сухумском УВД заявили, что активист выстрелил в сторону силовиков:



«Последний, находясь в общественном месте, на территории, прилегающей к административному зданию Народного собрания - Парламента Республики Абхазия, имея при себе огнестрельное оружие, произвел выстрелы в направлении сотрудников правоохранительных органов Республики Абхазия, которые несли службу на вышеуказанной территории», - сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, 17 июля Комитет парламента самопровозглашенной республики Абхазия по экономической политике и реформам одобрил закон об апартаментах в восточной части Абхазии.





Его рассмотрение проходило на фоне массовой акции протеста критиков законопроекта. В ходе митинга произошло несколько столкновений с силовиками.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





