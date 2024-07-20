

В Цхинвали приговорили к 8 месяцам тюрьмы задержанного на могиле брата гражданина Грузии

20.07.2024 22:18





Суд в оккупированном Цхинвальском регионе приговорил к 8 месяцам тюрьмы гражданина Грузии Рамаза Бегелури, задержанного по обвинению в нарушении т.н границы. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.



40-летний Бегелури – житель села Гугутианткари Горийского муниципалитета, которое находится у линии разделения. Российские военные задержали мужчину в конце апреля, в предпасхальные дни. По словам семьи, Бегелури в это время убирал могилу брата на сельском кладбище.



Мужчина попал в незаконное заключение уже в пятый раз. Проведя в цхинвальском изоляторе два месяца в начале 2021 года, Бегелури рассказал журналистам, что неоднократно подвергался физическому насилию. По его словам, силовики били его прикладами автоматов и тяжелыми ключами камер.



По информации родственников, Бегелури болен эпилепсией. Мать Бегелури говорит, что после последнего задержания состояние здоровья мужчины сильно ухудшилось и теперь он нуждается в постоянном медицинском наблюдении.



29 апреля в Службе госбезопасности Грузии сообщили, что «для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии задействованы все существующие механизмы». Вопрос Бегелури должны поднять на очередном заседании Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети. Оно намечено на 23 июля.



В настоящее время в заключении в Цхинвали остаются восемь граждан Грузии.



Источник: Новости - Грузия

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