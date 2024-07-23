

Российским туристам советуют иметь запасной план побега из Абхазии

23.07.2024 10:27





Российским туристам рекомендовали быть осторожными из-за обострения политической обстановки в Абхазии. Руководитель турагентства Елена Суслова предостерегла путешественников от посещения центра Сухуми и обсуждения «взрывоопасных» тем с местными, сообщает «МК.ru».



По словам эксперта, россиянам стоит внимательно следить за ситуацией и по мере необходимости вносить коррективы в свои планы.



Тем, кто уже приехал в Сухуми, нужно избегать мест массового скопления людей и не спорить с властями.



Приезжим лучше иметь запасной план экстренного отъезда из Абхазии, хотя пока обстановка в курортных зонах остается спокойной, добавила турагент.



Ранее в среду, 17 июля, в Абхазии начались массовые волнения в самый разгар туристического сезона. Оппозиция вышла на протесты, к зданию парламента в Сухуми стянули войска и милицию.



Оппозиция протестует против законопроекта об апартаментах, который позволит иностранным гражданам их покупать. Парламентарии решили принять его перед летними каникулами. Общественность Абхазии выступает категорически против продажи апартаментов. Имели место стычки с силовиками.





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