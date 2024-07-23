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В Эргнети проходит заседание группы в рамках МПРИ
23.07.2024 14:16
В Эргнети проходит встреча рабочей группы в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ).
На встрече обсудят вопросы освобождения находящихся в незаконном заключении граждан Грузии и факты т.н бордеризации.
С момента последней встречи и до сих пор российские военные проводят незаконные работы вблизи линии оккупации — селах Карельского и Горийского муниципалитетов и ущелье Греми.
На данный момент в незаконном заключении де-факто режима находятся восемь граждан Грузии.
Как заявил перед встречей заместитель директора аналитического департамента Службы госбезопасности Ираклий Антадзе, внимание будет уделено на гуманитарном подходе к задержанным и их возвращении домой.
«Акцент будет сделан на инцидентах между встречами, зафиксировано восемь фактов незаконной т.н бордеризации. Этот процесс охватывает Гори и Горийский муниципалитет, территорию, прилегающую к ущелью Греми Душетского муниципалитета. Обновление ранее установленных инсталляций, а также установка новых незаконных инсталляций, которые были установлены в направлении сел Коди и оккупированного села Цнелиси Горийского и Карельского муниципалитетов», — заявил Ираклий Антадзе.
По его словам, разговор коснется и Рамаза Бегелури, статус состояния здоровья которого проверяется и по последней информации оно удовлетворительное.
«Что касается незаконного приговора суда в отношении него, мы собираемся выслушать объяснения от участников встречи», — сказал Ираклий Антадзе.
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