

В Эргнети проходит заседание группы в рамках МПРИ

23.07.2024 14:16





В Эргнети проходит встреча рабочей группы в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ).



На встрече обсудят вопросы освобождения находящихся в незаконном заключении граждан Грузии и факты т.н бордеризации.



С момента последней встречи и до сих пор российские военные проводят незаконные работы вблизи линии оккупации — селах Карельского и Горийского муниципалитетов и ущелье Греми.



На данный момент в незаконном заключении де-факто режима находятся восемь граждан Грузии.



Как заявил перед встречей заместитель директора аналитического департамента Службы госбезопасности Ираклий Антадзе, внимание будет уделено на гуманитарном подходе к задержанным и их возвращении домой.



«Акцент будет сделан на инцидентах между встречами, зафиксировано восемь фактов незаконной т.н бордеризации. Этот процесс охватывает Гори и Горийский муниципалитет, территорию, прилегающую к ущелью Греми Душетского муниципалитета. Обновление ранее установленных инсталляций, а также установка новых незаконных инсталляций, которые были установлены в направлении сел Коди и оккупированного села Цнелиси Горийского и Карельского муниципалитетов», — заявил Ираклий Антадзе.



По его словам, разговор коснется и Рамаза Бегелури, статус состояния здоровья которого проверяется и по последней информации оно удовлетворительное.



«Что касается незаконного приговора суда в отношении него, мы собираемся выслушать объяснения от участников встречи», — сказал Ираклий Антадзе.





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