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МНЕС публикует официальную информацию о встрече в Эргнети, проведенной в рамках МПРИ
24.07.2024 17:04
23 июля в Эргнети, при совместном содействии Специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорелы Мошану и главы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) Беттины Патрисии Бугани, состоялась 120-ая встреча Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).
Сопредседатели от МНЕС и ОБСЕ высоко оценили твердую приверженность участников формату МПРИ.
Участники МПРИ активно участвовали в конструктивном диалоге, обсуждая вызовы, с которыми сталкивается пострадавшее от конфликта население, в частности, деятельность по бордеризации, ограничения свободы передвижения, а также ситуацию безопасности на местах.
МНЕС и ОБСЕ выразили обеспокоенность продолжающейся практикой задержаний и призвали к освобождению всех задержанных. Сопредседатели также повторили свои призывы к полному возобновлению функционирования пунктов пересечения, что принесет пользу женщинам, мужчинам, детям и пожилым людям по обе стороны административной границы.
Сопредседатели также призвали к конструктивному сотрудничеству в области распределения оросительной воды и подчеркнули важность дальнейшего продвижения соответствующей работы, особенно в засушливые летние месяцы.
Участники МПРИ подчеркнули важность «горячей линии», управляемой МНЕС, для облегчения своевременного обмена точной информацией.
Участники договорились созвать следующую очередную встречу МПРИ 12-го сентября 2024 года.
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