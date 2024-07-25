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Из абхазского парламента отозвали законопроект об апартаментах


25.07.2024   11:32


Из т.н. парламента Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) отозвали законопроект об апартаментах («О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчирского, Ткварчельского и Гальского районов Республики Абхазия»). Решение оформил спикер абхазского парламента Лаша Ашуба.

Документ предусматривал строительство до 10 тысяч апартаментах в восточной части Абхазии.

В пресс-службе законодательного органа указали, что обращение об отзыве документа поступило от инициаторов законопроекта – депутатов Резо Зантария, Беслана Эмурхба, Алмаса Акаба и Германа Качарава.

«В соответствии с Регламентом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лашей Ашуба был подписан документ о возвращении данного законопроекта депутатам, инициировавшим его рассмотрение. Тем самым проект закона снят с производства в Парламенте», – говорится в сообщении.


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