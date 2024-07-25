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346 протоколов за нарушения ПДД оформили за один день рейдов в Абхазии
25.07.2024 21:34
346 протоколов за нарушения ПДД оформлено в результате рейда, который проходил 24 июля в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Из них 14 водителей были в алкогольном или наркотическом опьянении.
В случае выявления граждан, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, они немедленно отстраняются от управления автомобилем, подвергаются административному штрафу в 30 тысяч рублей и лишаются права управления транспортным средством на 6 месяцев.
Если сотрудники выявляют лишенных ранее прав водителей, пренебрёгших запретом и севших за руль в нетрезвом состоянии, то таковые подвергаются аресту на 15 суток. В этом случае они лишаются права управления автомобилем уже на один год.
Результаты рейда показали, что основными видами нарушений остаются превышение скорости, движение по встречной полосе, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил размещения транспортного средства на проезжей части.
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