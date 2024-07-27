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ДТП со смертельным исходом произошло в Гагрском районе


27.07.2024   19:56


По предварительной информации, на республиканской трассе, в поселке Цандрыпш Гагрского района Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), столкнулись два автомобиля, в результате чего один человек погиб, пятеро доставлены в медучреждение, сообщает информагентство «Апсныпресс».

Ранее тн. министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявлял, что количество ДТП растет, а смертность на дорогах «по-прежнему остается высокой», и призвал гаишников усилить работу в этом направлении.

Согласно данным, предоставленным ведомством парламенту, за шесть месяцев 2024 года в Абхазии произошло 70 дорожно-транспортных происшествий, в них погибло 20 человек, 84 человека было ранено.

Роберт Киут объяснил катастрофическую ситуацию на дорогах Абхазии курортным сезоном и пьяными водителями. Справиться с этим ГАИ не в состоянии: в подразделении наблюдается кадровый дефицит, потому что минимальная зарплата 30 тысяч рублей никого не привлекает. Однако министр все же объявил о грядущей отставке начальника автоинспекции.


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