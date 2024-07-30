

Израиль имеет право ответить на нападение на Голанские высоты - Джон Кирби

30.07.2024 11:22





В Белом доме заявили, что Израиль имеет право ответить на нападение на Голанские высоты. Об этом заявил официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, добавив, что США абсолютно осуждают произошедшее.



По словам Джона Кирби, нападение осуществила «Хезболла», хотя сама «Хезболла» это отрицает.



«Это их ракета. Она была запущена с территории, которую они контролируют», — заявил Кирби на пресс-конференции.



По словам представителя Белого дома по национальной безопасности, Соединенные Штаты считают, что еще есть время и пространство для дипломатического решения. Он добавил, что находится в постоянных дискуссиях со своими израильскими и ливанскими коллегами.



«Наша поддержка безопасности Израиля сильна. Ни одна нация не может мириться с такими серьезными угрозами, с которыми сталкиваются израильтяне», — заявил представитель Белого дома.



В результате воздушной атаки на северную часть Голанских высот, по последним данным, погибли не менее 12 человек, в том числе и дети. Около 30 человек получили ранения. Силы обороны Израиля сообщают, что ракета упала на футбольное поле, где играли дети. Израиль винит в случившемся «Хезболлу», которая отрицает причастность к произошедшему.







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