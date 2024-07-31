

В Тегеране уничтожен главарь ХАМАСа Исмаил Хания

31.07.2024 11:11





Глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР). Информация подтверждена другими источниками, в частности агентством Tasnim.



В результате обстрела также погиб один из телохранителей Хании.



Руководство ХАМАСа подтвердило гибель Хании. Заявлено, что он был убит в результате "израильского рейда на его резиденцию". В другом заявлении сказано, что он был убит в результате "вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране".



Иранские СМИ уточняют место, где примерно в 2 часа ночи 31 июля ракетным ударом был ликвидирован Исмаил Хания: он находился в специальном корпусе для ветеранов войны в Тегеране. Судя по имеющимся данным, в том же корпусе ночевал главарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала. Он не был целью атаки и не пострадал.



Власти Израиля эту информацию пока не комментируют.



Как сообщалось ранее, Хания находился в Тегеране, так как был приглашен для участия в церемонии вступления в должность новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.



Командование ЦАХАЛа заявляет, что в настоящее время (на фоне сообщений о ликвидациях замглавы "Хизбаллы" в Бейруте и главаря ХАМАСа в Тегеране) нет изменений в инструкциях Управления тылом Израиля. "ЦАХАЛ проводит оценку ситуации, если будет принято решение о каких-либо изменениях, мы немедленно проинформируем общественность. Вы должны быть в курсе событий и действовать в соответствии с инструкциями Управления тылом", - сказано в сообщении Армии обороны Израиля.





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