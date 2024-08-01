

В Абхазии арестован подросток за попытку устроить террористический акт

01.08.2024 21:51





Подросток арестован за попытку устроить террористический акт. Возбуждено уголовное дело в отношении Дмитриенко Джамиля



В марте 2024 года СГБ Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) была получена оперативная информация о готовящемся уголовном преступлении на территории региона.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СГБ в г. Сухумм был задержан учащийся средней школы №6 Дмитриенко Джамель Асланбекович, намеревавшийся, совершить преступление общественно опасным способом.



В ходе мероприятий было выявлено, что для исполнения своего преступного замысла и приобретения необходимых навыков, Дмитриенко Д.А. вступил через социальную сеть Telegram в группу экстремистского толка, которое пропагандирует совершение массовых убийств на территории образовательных учреждений, направленные на обучающихся и педагогический состав.



Являясь активным участником данной группы, Дмитриенко Д.А. стал изыскивать возможности на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с целью совершения преступления.



В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками СГБ была предотвращена попытка совершения преступления. Дмитриенко Д.А. был задержан.



По данному факту материал был передан в Генпрокуратуру для принятия процессуальных решений. 01.08.2024г. прокуратурой города Сухуми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст.29 - ч.1ст.99 УКРА (приготовление к умышленному причинению смерти другому человеку) — сообщает СГБ.





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