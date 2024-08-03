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Украина отправила российскую подлодку «Ростов-на-Дону» вслед за «Курском»
03.08.2024 21:16
Силы обороны Украины поразили в порту Севастополя подводную лодку Черноморского флота РФ «Ростов-на-Дону», она затонула. Об этом со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ сообщает «Украинская правда».
«Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму.
Так, по подтвержденной информации, вчера подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".
Также в порту Севастополя успешно поражена подводная лодка Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". В результате попадания лодка затонула на месте», - говорится в сообщении.
Российская подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону» была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года. Как отметили в Генштабе, 13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. В дальнейшем осуществлялся его ремонт и проходили испытания в акватории Севастопольской гавани.
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