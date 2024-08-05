

Украинцы уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад боеприпасов на аэродроме «Морозовск»

05.08.2024 18:32





В результате ударов по российскому аэродрому «Морозовск» 3 августа уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад боеприпасов, еще два самолета вероятно повреждены, - сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.



«Данные космической разведки свидетельствуют – в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов», - говорится в информации.



Также сообщается, что полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения. Кроме того, получили «четко заметные из космоса повреждения» четыре технических здания и два ангара на авиабазе «Морозовск».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





