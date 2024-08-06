

В оккупированном Россией Ахалгорском районе закрылась последняя грузинская школа

06.08.2024 10:31





В Ахалгорском районе закрылась последняя грузинская средняя школа. Со следующего учебного года выпускники получат аттестаты уже русской школы, сообщает «Эхо Кавказа».



Решение о закрытии грузинских школ в оккупированном Ахалгори было принято еще в 2017 году экс-де-факто лидером Цхинвальского региона Анатолием Бибиловым «из патриотических соображений».



Таким образом жителей Ахалгорского района как бы призвали определиться с выбором — уехать или забыть дорогу в остальную часть Грузии. Вскоре после этого, как отмечает издание, последовало и выдавливание из района специалистов (врачей, учителей и т. п.), приезжавших на работу из Церовани, а затем и закрытие пункта пропуска «Раздахан» (Мосабруни — ред.).



В оккупированном регионе закрытие грузинских школ было поэтапным: сначала начальные классы, затем каждый год по одному классу. В 2024 году школу окончили последние выпускники грузинской школы.



Сообщается, что с 2008 по 2023 годы в восточной части Ахалгорского района удалось закрыть четыре «виртуальные» школы (когда на два ученика 24 учителя, к примеру — ред.). Еще две прикрыли в 2024 году усилиями де-факто министра образования Аслана Лолаева.



Речь о девятилетних школах, где, к примеру, в селении Коринта, где на двух учеников приходилось 24 учителя и работника технического персонала, и в селении Боли — 19 сотрудников на двух учеников.



В настоящее время в восточной части района остается пять школ.



«В работающих школах дела ненамного лучше, но они хотя бы реальные. В селении Икот 10–11 учеников и 19 сотрудников, в (бывшей) грузинской школе — примерно на 30 учеников приходится 47 учителей и технических сотрудников. Для сравнения, до 2008 года на такой же коллектив школы приходилось около тысячи учеников.



По отзывам местных жителей, среди учителей еще остались представители старой гвардии, то есть с педагогическим образованием и опытом работы, но в основном школы наводнились людьми без соответствующей квалификации или с непонятно как добытыми дипломами. Большинство не проходит аттестацию по десять лет. За вознаграждение в 25 тысяч рублей нужным людям ее могут перенести на два года.



Понятно, что ни о каком качестве образования речь не идет. Местных выпускников принимают в грузинские вузы бесплатно и без экзаменов, но большинство из них отчисляют на первом-втором курсах из-за неуспеваемости», — пишет автор.



Издание подытоживает: грузинские школы по-прежнему грузинские, хотя и числятся русскими. Другое дело, что образовательными учреждениями их называть сложно.



Сообщается также, что в январе 2023 года московские кураторы обратились к де-факто лидеру Алану Гаглоеву с просьбой отменить решение Бибилова и восстановить грузинскую школу, но он не согласился. Как утверждают источники, чтобы не давать политическим оппонентам лишнего повода для обвинений в лоббировании грузинских интересов, которого они и без того называют «грузинским агентом».



Источник: SOVA

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