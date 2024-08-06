

Премьер-министр выразил соболезнования семьям пропавших без вести

06.08.2024 14:41





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял участие в гражданской панихиде, проходящей в соборе Святой Троицы, по пропавшим без вести во время вооруженных действий 1990-х годов, останки которых были перевезены из оккупированной Абхазии.



Глава правительства, вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили, представителями исполнительной и законодательной властей, выразили соболезнования членам семей и близким погибших.



Останки 16 идентифицированных лиц, из которых семеро являются военными и 9 гражданскими лицами, были перевезены в сотрудничестве с аппаратом государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства и Международным комитетом Красного Креста.



По решению членов семей, четверо бойцов будут похоронены на братском кладбище в Дигоми, остальные — на родовых кладбищах с воинскими почестями.





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