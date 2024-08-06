

ЕС осудил военное присутствие РФ в оккупированных регионах Грузии

06.08.2024 21:46





Евросоюз выступает против закрытия пропускных пунктов и незаконных задержаний российскими военными, указали в Брюсселе в преддверии шестнадцатой годовщины "пятидневной войны".



Европейский Союз осудил "продолжающееся военное присутствие России в оккупированных отколовшихся регионах [Грузии] - Абхазии и Южной Осетии". Соответствующая оценка содержится в заявлении, обнародованном официальным представителем Еврокомиссии Петером Стано во вторник, 6 августа. Комментарий приурочен к шестнадцатилетию войны в Грузии, начавшейся 7 августа 2008 года.



Права человека в затронутых конфликтом общинах Грузии продолжают нарушаться, в том числе в результате политики "бордеризации" - закрытия пропускных пунктов и нелегальных задержаний российскими военными и незаконными сепаратистскими властями, отметили в Брюсселе. "Ограничения свободы передвижения должны быть прекращены, нарушения прав человека должны быть расследованы, а правосудие должно быть обеспечено для всех жертв", - подчеркивается в документе.



ЕС по-прежнему полностью привержен мирному урегулированию конфликта, в том числе посредством участия Европейского Союза в качестве сопредседателя в Женевских международных дискуссиях (GID), работы спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии, а также постоянного присутствия на местах Миссии наблюдателей ЕС. "Призываем всех участников GID к конструктивному участию в дискуссиях для достижения полного выполнения соглашения из шести пунктов от 12 августа 2008 года", - добавили в Брюсселе.





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